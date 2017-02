Mergulhadora americana grava salto de navio em movimento e vídeo ‘bomba’ na internet

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A atleta americana Cesilie Carlton voltou a impressionar o mundo pela coragem. Depois de se arriscar em saltos ornamentais ousados sobre pontes elevadas ou em meio a pedras no mar, a mergulhadora inventou de pular do alto de um transatlântico para dentro de uma piscina. As imagens são de tirar o fôlego, literalmente. Veja:

Pelo vídeo, é possível ver o oceano se movimentando rapidamente abaixo dela, enquanto o salto é executado, a cerca de 16 metros de altura, o equivalente a um prédio de cinco andares.

Não é de hoje, que a mergulhadora vira manchete pelos desafios praticados e, posteriormente, publicados na internet. Num deles, no Instagram, ela salta sobre um pequeno trecho do mar, entre muitas rochas.