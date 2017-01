Menino de 4 anos com problemas na fala pede socorro por telefone e salva mãe

Tweet no Twitter

Um menino de quatro anos com graves problemas de fala salvou a vida de sua mãe depois de encontrá-la inconsciente no chão da cozinha. Segundo o jornal britânico Metro, Clever Jacob Onions conseguiu manter a calma após encontrar a mãe Gemma, 33, no chão depois de cair e bater a cabeça em Telford, na Inglaterra.

Primeiro ele teria tentado acordar sua mãe, mas, sem sucesso, pegou o telefone e ligou para o Copo de Bombeiros local e disse: ‘Mamãe está no chão. Mamãe se machucou. Ela não está falando”. O áudio da chamada ainda revela que o garoto conseguiu responder sobre o estado da mãe e seguir as orientações de primeiros socorros até que o socorro chegasse.

Gemma foi levada a um horspital local, onde passou pelos exames. A causa do colapso que atingiu os movimentos dos braços, pernas e costas ainda é investigado pelos médicos. A condição a faz ter espasmos musculares, erder a sensibilidade e cair.

Após o caso, a mulher se disse surpresa em saber que o filho foi responsavel pelo salvamento e primeiros socorros. “Jacob é meu pequeno herói. Ele provavelmente salvou minha vida. É um menino tão corajoso para alguém que mal pode falar. Ele tem problemas de fala muito severos. Diz apenas algumas palavras e tem dificuldades de formar sentenças”, disse.