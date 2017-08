Menina com medo de cães é salva de afogamento por labrador

A menina brincava no mar com o pai quando uma forte onda a afastou dele

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um passeio em família na praia de Palinuro, na Itália, quase terminou em tragédia no último sábado, 12, não fosse a ação de um cão herói.

Duas meninas brincavam no mar com o pai quando uma forte onda as afastou dele. O homem tentou alcançá-las, mas só conseguiu chegar até a mais velha enquanto Caterina, de 8 anos, foi levada pela correnteza.

Publicidade

Em meio à tensão, os banhistas viram Lux, um labrador da Escola Italiana de Cães de Resgate (SICS), correndo em direção ao mar. Enfrentando as ondas, cão e salva-vidas resgataram a menina e a levaram de volta à família.

A menina só se acalmou depois de alguns minutos de choro e a primeira coisa que ela quis fazer foi abraçar seu salvador – desafiando o medo que sempre teve de cães.

“Nós nunca conseguimos fazê-la superar esse medo de cães, mas agora tudo será diferente”, disseram os pais da menina ao jornal local Il Messaggero.

A história, com uma foto de Caterina ao lado de Lux, foi compartilhada pela página da SICS no Facebook.

Fonte: Estadão Conteúdo