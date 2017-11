May nomeia nova secretária de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, nomeou uma nova secretária de Desenvolvimento Internacional para substituir a ministra do gabinete que renunciou ao cargo após ter feito reuniões não autorizadas com funcionários israelenses. O posto, agora, será comandado por Penny Mordaunt.

Patel foi a segunda perda do gabinete de May em uma semana ao mesmo tempo em que o governo enfrenta múltiplas crises, incluindo divisões sobre o Brexit e novas alegações de abuso sexual no campo político. Na semana passada, o então secretário de Defesa Michael Fallon renunciou após diversas mulheres terem feito alegações de assédio sexual contra ele.

Como Patel, Mordaunt fez campanha para que o Reino Unido deixasse a União Europeia durante o plebiscito realizado no ano passado. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo