May não estava desesperada e nem cansada em reunião sobre Brexit, diz Juncker

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, descartou reportagens da imprensa de que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, parecia desesperada pela ajuda da UE em uma reunião sobre o Brexit na semana passada.

Em um discurso no Instituto de Estudos Políticos em Estrasburgo, na França, Juncker afirmou que “é sempre assim com a mídia”. Ele disse que sua reunião com May foi boa. “Ela não estava nem cansada e nem desesperada. Ela fez as coisas dela e eu fiz as minhas.”

Juncker ainda disse que “não encontramos um acordo porque primeiro o problema em relação aos cidadãos britânicos na Europa e aos cidadãos europeus no Reino Unido tem que ser resolvido”.

No domingo, o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung afirmou que May “pediu ajuda” dos outros 27 líderes da UE durante o jantar de Bruxelas há uma semana. Fonte: Associated Press.

