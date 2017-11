May diz que políticos precisam acabar com más práticas, após escândalo sexual

Um escândalo político de cunho sexual no Reino Unido que custou o posto do secretário de Defesa do país, Michael Fallon, parece seguir crescendo nesta quinta-feira, depois que a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que a classe política deve fazer uma limpeza para acabar com as más práticas.

May se viu obrigada a substituir Fallon, que renunciou na quarta-feira à noite dizendo que seu comportamento passado “estaria abaixo do esperado para o cargo”. No lugar dele, assumiu o líder do Partido Conservador no Parlamento, Gavin Williamson. Fallon se desculpou após um jornal britânico publicar que ele teria tocado várias vezes o joelho de uma jornalista durante um evento em 2002. A reportagem sugeriu que poderiam aparecer mais acusações contra Fallon. Mesmo que o agora ex-secretário não tenha dado detalhes em seu comunicado de renúncia, disse que um comportamento que era considerado aceitável há dez ou 15 anos não o é mais.

May também ordenou uma investigação sobre as acusações de que outro ministro, Damian Green, teria feito comentários impróprios a uma ativista conservadora. A primeira-ministra convocou líderes do Partido Conservador para uma reunião na próxima semana para tratar sobre como gerenciar o problema. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo