May convoca reunião na quarta sobre passos para concretizar "Brexit"

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vai reunir seu gabinete na residência oficial de campo para planejar os primeiros passos pela concretização da saída da União Europeia, que ficou conhecida como “Brexit”. Autoridades do escritório da primeira-ministra afirmam que ela marcou um dia inteiro de conversas para quarta-feira em Chequers, uma mansão do século 16 que é a casa de campo dos primeiros-ministros.

May permaneceu neutra durante o referendo de junho sobre a saída da União Europeia e foi indicada para ocupar o posto de primeira-ministra no mês passado após a renúncia de David Cameron. O ex-primeiro-ministro fez campanha pela permanência no bloco europeu. May afirma que seu governo vai respeitar os resultados do referendo e deve iniciar negociações com os membros do bloco no ano que vem. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo