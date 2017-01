Manifestantes entram em confronto com a polícia em dia de posse de Trump

Manifestantes vestindo roupas pretas entraram em confronto com a polícia em Washington nesta sexta-feira, nas proximidades do caminho feito pela comitiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até a Casa Branca.

Imagens feitas por redes de televisão norte-americanas mostraram black blocs revirando lixos e quebrando vidros de lojas pela capital do país, que recebe uma ampla gama de manifestações contra o republicano. A polícia revidou com gás lacrimogêneo.

Nos cartazes erguidos pelos manifestantes, estão mensagens como “Resista a Trump” ou “Liberte a Palestina” e “Faça os racistas terem medo novamente”.

Segundo um vídeo publicado no Twitter por Alex Emmons, repórter do Intercept, a polícia que acompanha os manifestantes retirou à força o repórter Dalton Bennett, do Washington Post, de um dos protestos que acontece na capital. Bennett foi derrubado e retirado de perto dos manifestantes que tentava acompanhar. (Marcelo Osakabe, com informações da Associated Press)

