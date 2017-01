Maduro troca presidente do Banco Central da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou ontem um legislador do Partido Socialista como o novo chefe do Banco Central do país, enquanto a Venezuela tenta se recuperar da crise econômica.

Ricardo Sanguino, que atua no Congresso desde 2000, substituirá o matemático Nelson Merentes, cuja liderança no BC venezuelano desde 2009 foi marcada por uma maior emissão de moeda para o pagamento de programas sociais bancados pelo governo – o que contribuiu para uma queda no valor do bolívar, a moeda da Venezuela.

“Quero iniciar uma nova fase de desenvolvimento do banco central”, afirmou Maduro em um discurso televisivo, sem fornecer muitos detalhes. O presidente venezuelano chamou Sanguino de “um dos homens mais estudiosos e conhecedores quando se trata da vida financeira, econômica e monetária do país”.

Em um breve comentário, Sanguino elogiou o trabalho do BC nos últimos 18 anos e afirmou que “conseguimos mostrar que podemos avançar”.

Maduro culpou os preços mais baixos das commodities e uma “guerra econômica” travada por seus rivais políticos como os principais motivos para a crise econômica venezuelana. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo