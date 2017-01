Maduro designa novo vice-presidente na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, designou nesta quarta-feira o atual governador do Estado de Aragua, Tareck El Aissami, como novo vice-presidente executivo. Além disso, Maduro realizou mudanças em vários integrantes de sua equipe de governo, no momento em que a Venezuela enfrenta uma grave crise econômica, política e social. Antes de administrar o Estado localizado no centro do país, El Aissami havia sido ministro do Interior.

O posto de vice-presidente é uma função nomeada na Venezuela e Maduro já mudou seu vice anteriormente. Agora, porém, o cargo adquire significado extra, já que a oposição pretende votar um referendo revogatório para tirar o presidente do poder. Caso isso se concretize, a legislação prevê que o vice conclua o restante do mandato, até 2019.

Maduro já tinha dito que desejava fazer uma “renovação” no gabinete para abrir caminho para um processo de reestruturação em todas as áreas do governo. Segundo ele, a intenção é “combinar experiência e o compromisso revolucionário”, para atender as necessidades dos venezuelanos.

El Aissami, de 42 anos, ocupou o Ministério do Interior durante o mandato do falecido presidente Hugo Chávez. Ele substitui agora Aristóbulo Istúriz. Maduro disse que pediu ao novo vice que se concentre em várias áreas, sendo a principal delas a “segurança cidadã”. “A luta contra os criminosos, a luta para depurar as polícias regionais e nacionais, a luta contra os terroristas de extrema-direita” será a prioridade, destacou o presidente em transmissão em cadeia de rádio e televisão.

Istúriz, ex-ministro da Educação no governo Chávez, ocupava o posto de vice-presidente desde 7 de janeiro de 2016. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo