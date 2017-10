Líderes catalães planejam desafio legal para evitar ação do governo espanhol

Os líderes políticos da Catalunha pretendem mover um desafio legal para evitar que o governo espanhol os remova do cargo e assuma a gestão da região. O intuito da Espanha com o movimento é parar o impulso à independência da Catalunha, disse o porta-voz regional, Jordi Turull nesta terça-feira.

Os tribunais supremos e judiciais da Espanha julgarão a decisão do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, de retirar as lideranças catalãs de seus cargos e reduzir os poderes do Parlamento regional, afirmou Turull. Segundo ele, se o governo regional não for bem-sucedido nos tribunais espanhóis, irá partir para tribunais internacionais.

Espera-se que o Senado espanhol aprove os planos de Rajoy na próxima sexta-feira, desencadeando poderes constitucionais anteriormente inexplorados para atuar contra líderes catalães, que foram acusados de violar a lei e as ordens judiciais, realizando um plebiscito sobre a secessão da região e se preparando para declarar a independência.

“Iremos responder de uma forma muito sólida”, disse Turull, após a reunião semanal de gabinete do governo regional. “Vamos esgotar todas as formas internas, a fim de recorrer à justiça internacional, se necessário”, comentou. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo