Líderes árabes reclamaram do Catar em encontro de maio, diz Trump

Lideranças do mundo árabe reclamaram da postura do Catar em relação ao extremismo religioso durante a visita do mês passado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Oriente Médio, afirmou hoje o republicano.

“Durante minha recente viagem ao Oriente Médio, eu declarei que não pode mais haver financiamento para a ideologia radical. Os líderes (presentes) apontaram para o Catar – olhe!”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Ontem, a Arábia Saudita, Bahrein, Egito e Emirados Árabes Unidos anunciaram o corte das relações diplomáticas com o Catar, argumentando que o país financia extremistas.

Trump aproveitou também para criticar os principais veículos de mídia dos Estados Unidos, afirmando que eles fazem campanha para que o presidente deixe de utilizar as redes sociais para se comunicar com o eleitor.

“Desculpe, rapazes, mas se eu tivesse me apoiado nas notícias falsas da CNN, NBC, ABC, CBS, Washington Post ou do New York Times, teria chance ZERO de vencer a Casa Branca.” (Marcelo Osakabe)

Fonte: Estadao Conteudo