Líder republicano diz que Trump falou sobre reforma tributária no Capitólio

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, disse que o presidente americano, Donald Trump, estava focado nas prioridades de seu governo durante um almoço com senadores republicanos no Capitólio. Entre essas prioridades, estava a reforma tributária.

McConnell afirmou a repórteres, pouco depois do almoço, que o orçamento, a reforma tributária, a confirmação de juristas e o próximo anúncio de Trump sobre a crise dos opiáceos foram temas discutidos. O senador Lamar Alexander comentou que o sistema de saúde também foi discutido. “Trump quer fazer a reforma e nós iremos fazer isso”, disse.

Publicidade

Diversos republicanos comentaram que não houve interação entre Trump e o senador Bob Corker (Tennessee), depois de uma troca de insultos entre os dois na manhã desta terça-feira. Trump passou cerca de uma hora e meia com os republicanos no Capitólio. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo