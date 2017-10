Líder catalão cancela fala na TV, segundo imprensa da Espanha

O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, desistiu de um discurso na televisão que faria nesta quinta-feira, segundo a imprensa local. Anteriormente, a imprensa afirmava que Puigdemont anunciaria uma eleição antecipada na região.

O escritório do presidente regional não deu explicação para o cancelamento. Puigdemont ainda pode falar mais tarde no Parlamento regional mais tarde. A reunião do Legislativo em Barcelona busca debater como responder aos planos do governo nacional de assumir o controle direto da região, a fim de evitar a independência catalã. O Senado espanhol realiza sessão separada em Madri para debater as medidas extraordinárias para impedir a secessão.

O governo espanhol disse que não tinha comentário, por ora. Senador do governista Partido Popular, Javier Arenas disse que a convocação de eleições regionais por Puigdemont não seria suficiente para impedir a intervenção para estabelecer a legalidade.

Milhares de manifestantes, em sua maioria universitários e estudantes de Ensino Médio, se reúnem no centro de Barcelona para pressionar Puigdemont a não convocar eleições. Fonte: Associated Press.

