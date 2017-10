Lagarde parabeniza Macron por esforços para promover reformas na França

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou nesta quarta-feira que sua reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, foi uma oportunidade para discutir “os desenvolvimentos recentes na economia global”. Além disso, ela parabenizou os esforços do líder francês para a aprovação de uma reforma trabalhista no país.

Os dois trocaram pontos de vista sobre a recuperação econômica em curso, “que oferece uma oportunidade única de reformas, inclusive na Europa”, de acordo com um comunicado emitido pelo FMI. “A este respeito, Lagarde parabenizou os ambiciosos planos de reforma apresentados pelas autoridades francesas para enfrentar os desafios econômicos de longa data”, diz o documento. (Equipe AE)

Fonte: Estadao Conteudo