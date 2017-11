Kuwait segue ação da Arábia Saudita e também ordena que cidadãos saiam do Líbano

O Kuwait ordenou que seus cidadãos que estão no Líbano abandonem imediatamente o país à medida que as tensões entre Beirute e a Arábia Saudita ganham força.

O movimento do Kuwait segue passos semelhantes da Arábia Saudita e do Bahrein. O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait afirmou, em um comunicado nesta quinta-feira, que sua decisão foi tomada como “precaução para quaisquer repercussões negativas no Líbano”.

O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, chocou o país no sábado, quando anunciou sua renúncia ao cargo. Ele não retornou para o Líbano desde então. A Arábia Saudita, no entanto, ameaçou que lidaria com o Líbano como um Estado hostil enquanto o grupo Hezbollah estiver no poder. Mais cedo, a Arábia Saudita ordenou que seus cidadãos saíssem do território libanês. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo