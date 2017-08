Kuwait prende 12 ‘terroristas’ com suposta ligação com Irã

Doze homens ligados ao grupo extremista Hezbollah e à Guarda Revolucionária Iraquiana, que são considerados terroristas no Kuwait, foram presos, informou o Ministério do Interior do país.

Na sexta-feira, o ministério informou que os presos integravam um grupo de 26 pessoas que haviam sido acusadas pela Suprema Corte do Kuwait em junho, mas não haviam se entregado à Justiça. Eles são acusados de portar armas e planejar “ações hostis” no Kuwait.

Com um iraniano julgado à revelia, o caso levou o Kuwait a interromper uma missão cultural do Irã e reduzir o número de diplomatas iranianos no país, aprofundando o impasse entre países do Golfo Árabe e Teerã. O governo informou que o grupo terrorista foi identificado em 2015. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo