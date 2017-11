Kremlin diz que Putin e Trump devem se reunir no fim de semana

Tweet no Twitter

O Kremlin afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se encontrar no fim de semana durante a cúpula da Associação dos Países do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês).

De acordo com o assessor de Relações Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, os dois líderes também podem ter uma reunião separada, embora nenhum tempo específico para isso tenha sido definido ainda. Ushakov afirmou que “há coisas para discutir e estamos prontos para isso”. A agenda deve incluir a guerra na Síria, o impasse em relação aos programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte e uma crise nas relações bilaterais. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo