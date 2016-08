Kim Jong Un participa de evento da liga da juventude norte-coreana

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, participou de uma grande celebração da principal liga da juventude do país, na noite deste domingo (horário local), encerrando o primeiro encontro da organização em mais de 23 anos.

A Liga da Juventude Socialista Kim Il Sung tem destaque no sistema social norte-coreano e espera-se que jovens de 14 a 30 anos façam parte das atividades que incluem sessões de estudos e desenvolvimento de projetos de construção. O governo da Coreia do Norte diz que a liga possui 5 milhões de membros.

O Estádio Primeiro de Maio, que fica em Pyongyang e tem capacidade para 150 mil pessoas, estava quase lotado e a multidão saudou a entrada de Kim Jong Un.

O evento durou pouco mais de uma hora, com milhares de jovens carregando tochas, correndo em formação em volta do estádio, formando padrões, símbolos e slogans. No fim do show, houve uma exibição de fogos de artifício. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo