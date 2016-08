Kerry viaja a Bangladesh e Índia em meio a tensões na Ásia

Tweet no Twitter

O secretário de Estado norte-americano John Kerry viaja a Bangladesh e Índia em meio a crescentes preocupações sobre terrorismo em ambas as nações asiáticas. Depois de conversas sobre a Síria com autoridades da Rússia e das Nações Unidas, Kerry deixa Genebra este domingo.

O norte-americano deve se encontrar com autoridades de Bangladesh e líderes da oposição, que têm lidado com uma série de ataques extremistas. O mais recente matou 20 pessoas, incluindo 17 estrangeiros em um restaurante popular da capital.

O grupo Estado Islâmico alegou responsabilidade pelo ataque, mas autoridades continuam afirmando que um grupo local, o Jumatul Mujahedeen Bangladesh (JMB), estava por trás da violência.

Kerry faz sua primeira visita a Bangladesh como secretário de Estado e planeja discutir cooperação contra o terrorismo, além de tratar de direitos humanos e desenvolvimento econômico.

Na Índia, Kerry deve participar do sétimo encontro estratégico de diálogo entre EUA e Índia. Estas discussões estão ocorrendo em meio ao crescimento de tensões na região da Caxemira, palco de alguns dos maiores protestos contra autoridades indianas nos últimos anos.

Índia e Paquistão controlam parte do território do Himalaia e reclamam sua totalidade. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que Kerry vai continuar a pedir por diálogo entre Índia e Paquistão sobre a disputa, causa de duas das três guerras entre os países. Fonte: Associated Press.

