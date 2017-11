Juiz espanhol ordena prisão de presidente do Parlamento da Catalunha

Tweet no Twitter

O juiz da Suprema Corte da Espanha Pablo Llarena concordou em prender a presidente deposta do Parlamento catalão, Carme Forcadell, na investigação de rebelião decorrente do plebiscito de independência, estabelecendo a fiança em 150 mil euros e ordenando que o passaporte dela seja confiscado. Promotores pediram a Llarena a prisão de mais três legisladores da Catalunha.

Forcadell teria ignorado advertências do Tribunal Constitucional espanhol contra a aprovação de uma declaração de independência, aprovada pelos legisladores separatistas em 27 de outubro. Em sua defesa, ela tentou minimizar a responsabilidade no caso e afirmou que a declaração foi “simbólica”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo