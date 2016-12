Jovem se recusa a fazer sexo com homem que conheceu no Tinder e acaba morta

Um homem é suspeito de matar e dissolver o corpo de uma jovem de 26 anos, após ela se recusar a fazer sexo com ele. O caso aconteceu na cidade de Leon, região central do México.

Os dois se conheceram no Tínder e marcaram um encontro. Durante uma conversa, Francia Ruth teria se recusado a fazer sexo com Emmanuel Delani e acabou sendo assassinada. Após o ato, o jovem dissolveu o corpo da vítima em acido clorídrico e soda cáustica.

Após notarem o sumiço de Francia, familiares e amigos acionaram a policia. Os restos mortais foram encontrados em sacos de lixo na varanda do apartamento do suspeito. As investigações apontam que a dissolução em ácidos foi uma provável tentativa de ocultar o cadáver. Emmanuel fugiu para uma cidade no México após o crime.