Jovem pede ajuda de internautas para localizar crush

Uma jovem alemã está tendo a ajuda de seus amigos e de diversos internautas para encontrar um passageiro que a encantou durante um voo que ia de Londres para Dublin no dia 3 de janeiro. De acordo com o jornal Daily Mail, Vera Feddersen alegou que os dois tiveram muito contato visual antes de falarem um com o outro.

Ainda segundo ela, o assunto entre os dois era o controle de passaportes. Ao longo da conversa, Vera descobriu que o homem mora em Londres e passaria dois dias em Dublin visitando amigos. Os dois perderam o contato no setor de coleta de bagagens. Desde então, amigos da jovem iniciaram uma campanha no Facebook para localizar o homem.

“Gente adorável do Facebook, quem estava viajando de Londres para Dublin no dia 3 de janeiro, num voo da Ryanair FR2371 às 10h05? Conhece alguém que estava? Se você ou algum amigo seu estava lá, então sua ajuda é necessária! A encantadora Vera conheceu um homem no referido voo, mas por ser tímida ela não pediu o número dele enquanto conversavam no setor de bagagens (…) Se você é o homem misterioso no vôo FR2372, a loira agradável com quem você estava conversando é Vera. Envie uma mensagem a ela! Por favor, por favor, por favor, compartilhe na esperança de que um amigo de um amigo dohomem misterioso vai ver e transmitir isso!”

Vera descreveu o homem como louro e alto. Ainda segundo ela, ele vestia camisa branca, casaco cinza e tinha nas mãos uma bolsa de couro. “Ela adoraria encontrá-lo novamente. E ela é linda”, disse a amiga de Vera. “Ela teve que recolher a mala da bagagem e disse que seus amigos estavam esperando para buscá-la. E foi isso”.