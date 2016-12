Jovem é obrigado a comer fezes de gato antes de ser assassinado

Após espancarem, urinarem e obrigarem Delvin Mendoza Chaparro, de 20 anos, a comer fezes de gato, três pessoas foram presas nos Estados Unidos. Segundo informações do “The Sun”, a vitima não resistiu à sessão de tortura, que teria durado cerca de 15 minutos.

Durante a ação, os jovens filmaram toda a prática do espancamento pelo celular da vítima e postaram no Snapchat. Com as imagens obtidas, a polícia conseguiu identificar os envolvidos; Devin Katzfey, de 20 anos, seu irmão Branden, 19 , e Sarah Zakzesky, 20.