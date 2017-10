Itália diz que pode negociar com regiões que pedem por maior autonomia

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, disse que seu governo está disposto a conversar com os representantes do Vêneto e da Lombardia depois que eleitores expressaram, em votações populares, que desejavam maior autonomia das regiões em relação a Roma.

Gentiloni afirmou que é “possível e provável” que certos serviços funcionem melhor se as duas regiões conquistassem maior poder. Os líderes regionais estão buscando mais autonomia em questões como segurança, imigração, educação e meio ambiente, além de manter mais receitas fiscais.

Em seus primeiros comentários desde a votação do último domingo, Gentiloni afirmou nesta terça-feira que o governo estava “pronto para negociar”, apesar de as questões específicas e as condições de discussão não terem sido decididas. O plebiscito pacífico do último domingo reflete o mesmo impulso para uma maior autodeterminação na região espanhola da Catalunha, que está em conflito com o governo central de Madri. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo