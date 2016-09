Israel realiza ataque contra exército sírio após receber disparos no Golã

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O exército de Israel informou que realizou um ataque contra canhões do exército da Síria nas Colinas do Golã em resposta a disparos efetuados pela Síria que atingiram a região controlada por Israel.

O exército israelense afirmou que os disparos pareciam ser errantes, advindos da guerra civil na Síria, e não estavam atacando deliberadamente o território do Golã. Ninguém ficou ferido.

O exército declarou que considera o governo sírio responsável pela “flagrante violação da soberania de Israel.”

Israel tem se esforçado para ficar à margem da guerra da Síria, mas realizou represálias similares em posições síria quando outros disparos errantes atingiram as Colinas do Golã. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo