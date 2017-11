Israel intercepta drone sobre as Colinas de Golã

As Forças Armadas de Israel disseram neste sábado que derrubaram um avião não tripulado que tentava ingressar no espaço aéreo do país. A suspeita é que ele tenha sido disparado a partir do território da Síria.

De acordo com o comunicado militar, o drone foi interceptado sobre as Colina de Golã por um míssil Patriot.

Não estava claro se o drone chegou a invadir o espaço aéreo de Golã controlado por Israel nem quem ou qual grupo o operava.

Em setembro, Israel derrubou na mesma região um drone de fabricação iraniana lançado pela milícia libanesa Hezbollah. O Irã e o grupo apoiam o presidente da Síria, Bashar Assad, na guerra civil. Fonte: Associated Press.

