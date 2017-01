Iraque: primeiro-ministro da Turquia faz visita de dois dias

O primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, faz visita de dois dias à Bagdá, segundo informações da TV estatal iraquiana. Esta é a primeira visita desde que os dois governos discordaram sobre a presença de tropas turcas não autorizadas no norte do Iraque, prejudicando as relações dos países que lutam contra o Estado Islâmico.

Não há detalhes da agenda de Yildirim. Em sua conta no Twitter, o embaixador turco em Bagdá, Faruk Kaymakci, disse que “espera que a visita abrirá um novo capítulo nas relações Turquia e Iraque”.

A presença de 500 soldados turcos na região de Bashiqa, nordeste da cidade de Mosul, controlada pelo Estado Islâmico, agitou as tensões com Bagdá no final de 2016. Iraque exigiu a retirada dos soldados, alegando que não tinham permissão. A Turquia respondeu que a tropa foi convidada por autoridades locais e ignorou a demanda. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo