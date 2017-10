Iraque encerra operações militares contra combatentes curdos

Tweet no Twitter

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, ordenou que suas forças para encerrassem o avanço contra combatentes curdos por 24 horas na sexta-feira após confrontos entre dos aliados dos Estados Unidos numa guerra contra o Estado Islâmico aumentou os temores de novos conflitos no norte do país.

O objetivo era “evitar o confronto e o derramamento de sangue entre os filhos de país”, disse.

O comunicado do escritório de Abadi diz que a pausa nas hostilidades daria tempo para um reenvio coordenado das forças iraquianas em áreas disputadas controladas

pelos curdos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo