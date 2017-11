Iraque diz que negociações com curdos sobre forças de segurança falharam

O Iraque afirmou que as negociações com os curdos sobre a implementação de forças federais ao longo das fronteiras da região autônoma falharam.

O órgão que supervisiona as forças de segurança iraquianas disse, nesta quarta-feira, que as forças curdas postergaram as conversas, em um esforço para fortalecer suas defesas e, como resultado, ambos os lados estariam de volta à estaca zero.

O anúncio ocorre menos de uma semana depois que o primeiro-ministro do Iraque, Hauder al-Abadi anunciou uma suspensão temporária das operações em que as forças federais assumiram a cidade de Kirkuk, rica em petróleo, e outras áreas em disputa. O avanço desencadeou tensões entre os dois lados, que são aliados dos Estados Unidos contra o grupo extremista Estado Islâmico.

O confronto decorre do plebiscito de independência realizado pelo Curdistão iraquiano no mês passado. O governo de Bagdá e de outros vizinhos rejeitaram os resultados pró-independência. Fonte: Associated Press.

