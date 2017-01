Irã diz que não há proibição para empresas petrolíferas americanas em seu país

Ministro do Petróleo do Irã, Bijan Zanganeh, disse nesta terça-feira que não há proibição de empresas americanas na indústria de petróleo do Irã, de acordo com a agência de notícias iraquiana Ilna

“As empresas americanas não têm nenhuma proibição de entrar em nossa indústria de petróleo”, disse Zanganeh.

No entanto, Zanganeh disse que as empresas americanas “não aplicaram para trabalhar na indústria de petróleo do Irã, até agora”.

Esta é a primeira observação do Irã depois do decreto que o presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu na sexta-feira proibindo a imigração e processamento de vistos para iranianos ao lado de outros seis países muçulmanos.

Em janeiro, o Ministério do Petróleo do Irã publicou uma lista de 29 empresas internacionais qualificadas para licitar projetos de petróleo e gás após a retirada de sanções sob um marco do acordo nuclear que entrou em vigor no ano passado. Fonte: Associsted Press

Fonte: Estadao Conteudo