Irã confirma prisão de membro de rodadas de negociações nucleares

A Justiça iraniana confirmou neste domingo a detenção de um membro do time de negociação com as potencias mundiais sob suspeita de “infiltração”, reportou a agência de notícias IRNA.

Na quarta-feira, a imprensa afirmou que autoridades haviam prendido Abdolrasoul Dorri Esfahani, que tem cidadania iraniana e canadense. A reportagem da IRNA citou o porta-voz do judiciário, Gholamhosein Mohseni Ejehi, que confirmou a informação, mas disse que o preso foi libertado após pagamento de fiança.

Não foram dadas mais informações sobre a suspeita de que Esfahani fosse um “elemento infiltrado”.

Esfahani trabalhou como membro de um time paralelo de negociações sobre a retirada de sanções econômicas ao Irã e atuava em conjunto com times que participaram do acordo nuclear entre o Irã e potencias mundiais no ano passado. Ele também era um conselheiro do Banco Central do Irã.

Não é claro se Esfahani ainda está sob investigação, embora cidadãos com dupla nacionalidade tenham sido alvo frequente das forças de segurança desde o acordo nuclear. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo