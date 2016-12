Tweet no Twitter

Uma nova versão do iPhone 7 de ouro maciço está à venda nos Emirados Árabes. O aparelho é cravejado com diamantes e estampado com o rosto de Donald Trump.

Segundo o portal CNN Money, o aparelho está sendo vendido pela loja Goldgenie por US$ 151 mil.

O diretor da loja, Frank Fernando, disse que a ideia de criar a versão foi dada por um cliente da China. Ele quer entregar o celular durante a cerimônia de posse de Trump. Outras nove unidades já foram encomendadas por outros clientes.