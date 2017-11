Instituição apartidária diz que plano tributário dos EUA traria medidas mistas

O Centro de Política Tributária dos Estados Unidos, grupo de análise fiscal apartidário, afirmou que o projeto de lei de reforma tributária elaborado pelos deputados republicanos deixaria 28% das pessoas com impostos mais elevados em 2027. De acordo com a instituição, em 2018, quando a medida entraria em vigor, 12% das pessoas veriam impostos mais altos.

O grupo afirmou que, no próximo ano, haveria um corte médio de US$ 1.100 nos tributos sob a legislação. No entanto, o valor variaria de acordo com a renda. As pessoas que ganham menos de US$ 48 mil por ano veriam reduções de impostos de 0,5% ou menos de sua renda após a implementação da lei. Além disso, 1% dos assalariados mais ricos, ou pessoas com mais de US$ 730 mil de renda por ano, receberiam um corte médio de 2,5%, ou US$ 37 mil.

Em 2027, a redução geral média deve cair para US$ 700 depois que alguns cortes expirarem, segundo o Centro de Política Tributária. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo