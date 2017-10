Indiciamentos contra assessores de Trump não atrapalharão reforma, diz Ryan

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, não comentou as acusações contra o ex-diretor da campanha do presidente Donald Trump. Em uma entrevista de rádio em Wisconsin, Ryan afirmou que não tem nada a dizer sobre o acontecimento, além de que “isso não irá tirar dos trilhos o que estamos fazendo no Congresso porque estamos trabalhando na resolução dos problemas das pessoas”.

Durante a entrevista na rádio, Ryan discutiu o esforço do Partido Republicano para reformular o código tributário americano.

Nesta segunda-feira, Manafort e Rick Gates foram indiciados por crimes de conspiração contra os EUA e outras acusações como parte de uma investigação do conselheiro especial Robert Mueller, responsável por verificar a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial americana do ano passado. Três comissões do Congresso estão investigando a interferência. Fonte: Associated Press.

