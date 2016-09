Incêndio em mesquita frequentada por autor de massacre é investigado em Orlando

Uma mesquita que era frequentada por Omar Mateen, que realizou um ataque contra uma casa noturna em Orlando, foi incendiada no início desta segunda-feira, no que líderes muçulmanos disseram que foi o mais recente incidente em uma campanha de embaraços e violência contra o local e seus membros. Diante do momento do incidente – no domingo os Estados Unidos marcaram o 15º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 -, investigadores acreditavam que o fogo no Centro Islâmico de Fort Pierce pode ter sido um crime de ódio, disse um porta-voz do xerife da área.

Ninguém ficou ferido no incidente, mas houve danos ao local. Um vídeo de vigilância registrou um homem que se aproximou do prédio por volta da 00:30 (hora local) e então se afastou com uma garrafa de líquido e alguns papéis, disse o porta-voz.

Mateen foi morto pela polícia após abrir fogo na boate gay Pulse em 12 de junho, em um ataque que deixou 49 mortos e 53 feridos. O pai dele estava entre as cerca de 100 pessoas que frequentam a mesquita. O local já foi alvo de ameaças por telefone e houve um episódio de agressão contra um membro da comunidade em um estacionamento próximo. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo