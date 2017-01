Imperador do Japão dá novo passo para abdicação do trono

Tweet no Twitter

O imperador Akihito do Japão ficou um passo mais próximo de abdicar ao trono do país nesta segunda-feira, após um painel do governo dar luz verde para o processo.

O imperador expressou seu desejo de deixar o cargo em agosto, citando sua idade avançada, 83 anos, o que criou um debate sobre a sucessão na monarquia mais antiga do mundo. Em países europeus como a Espanha, Bélgica e Holanda, monarcas deixaram o trono nos últimos anos para dar lugar à nova geração. No Japão, a última vez que isso aconteceu foi em 1817.

O painel, composto por um líder empresarial e cinco acadêmicos, afirmou ao primeiro-ministro Shinzo Abe que uma legislação especial pode ser o caminho mais rápido para a medida. Abe afirmou que pretende encaminhar a matéria o Parlamento, que pode votá-lo em meados deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo