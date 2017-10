Impacto do Brexit na economia britânica é moderado até o momento, diz Moody’s

O plano do Reino Unido de deixar a União Europeia afetou moderadamente a economia do país até o momento, embora a pressão continue, afirmou a agência de classificação de risco Moody’s. A agência observa uma ligeira recuperação do crescimento econômico, visto que o Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo, o que reafirma a visão da agência de um efeito moderado do Brexit na atividade econômica ate o momento.

“No entanto, esperamos que as dores de cabeça persistam devido à inflação acima da meta pesando sobre os gastos dos consumidores, condições de financiamento gradualmente mais apertadas,, uma vez que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) retira alguns de seus estímulos pós-Brexit, e um mercado imobiliário lento”, afirmou o diretor-gerente da Moody’s, Cohn Ellis. Fonte: Dow Jones Newswires.

