Ike Kaveladze, que se reuniu com Trump Jr., prestará depoimento na Câmara

O Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos irá interrogar Ike Kaveladze, que estava presente na reunião da Trump Tower em junho de 2016 com o empresário Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente americano, Donald Trump. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que o depoimento deve ser realizado na quinta-feira.

Kaveladze estava na reunião como representante de um empresário russo que, uma vez, se associou com Trump para levar o concurso Miss Universo para Moscou. Em e-mails anteriores à reunião, Trump Jr. concordou com a advogada russa Natalia Veselnitskaya em realizar o encontro, que teria como objetivo o recolhimento de informações supostamente comprometedoras da democrata Hillary Clinton.

Kaveladze trabalha para Emin e Aras Agalarov e estava lá para representá-los, disse seu advogado no início deste ano. O pai e o filho, que trabalharam com o Trump no concurso em 2013, foram citados nos e-mails que prometiam informações prejudiciais sobre Hillary. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo