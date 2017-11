Humanos se preocupam mais com o sofrimento de um cachorro do que com a angústia de uma pessoa adulta

Você já teve dúvida se as pessoas se preocupam mais com o sofrimento de seus semelhantes da mesma espécie ou com cachorros? Esse também é o questionamento de um estudo científico publicado na revista Society & Animals. Para respondê-lo, os pesquisadores Jack Levin, Arnold Arluke e Leslie Irvine fizeram um experimento com 256 estudantes de graduação. Os alunos receberam recortes de jornal falsos de um relatório policial sobre um ataque a uma pessoa ou a um cachorro.

“Encontramos mais empatia para as vítimas que são crianças humanas, cachorros e cães totalmente crescidos do que para as vítimas que são humanas adultas”, descreve o resumo da pesquisa.

Publicidade

Para escrever o artigo As pessoas estão mais incomodadas com o sofrimento de cães ou de seres humanos?, os pesquisadores pediram aos participantes para indicarem o grau de empatia por um adulto ou criança humana brutalmente espancada versus um filhote ou cachorro adulto.

O resultado apontou que quando se trata de um cachorro, de qualquer idade, e uma criança os participantes demonstravam angústia, no entanto essa reação emocional era menor quando um humano adulto estava em em momento aflitivo.

Outra informação do estudo é que as participantes mulheres foram muito mais empáticas em relação a todas as vítimas, independentemente, da idade.

Estadão Conteúdo