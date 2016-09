Tweet no Twitter

Neste final de semana acontecem eleições para o Conselho Legislativo de Hong Kong. A votação do parlamento local será a primeira após os protestos pró-democracia, ocorridos em 2014.

Ao todo, existem 3,7 milhões de eleitores em Hong Kong, que começaram a votar às 7h30, horário local, o equivalente às 20h30 de sábado no Brasil. Os centros de votação fecharam às 22h30, horário local, o equivalente às 11h30 no Brasil. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo