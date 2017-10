Homem tenta invadir terreno da Casa Branca vestido de Pikachu

Ele pretendia gravar um vídeo do momento e publicar na internet para se tornar famoso

Um homem da cidade de Kentucky, nos Estados Unidos, é acusado de tentar pular a grade da Casa Branca. O inusitado é que ele estava vestido de Pikachu, e tudo para gravar um vídeo.

Curtis Combs foi preso na manhã da última terça-feira, 17, e acusado de invasão de propriedade.

Segundo uma declaração oficial sobre a prisão, Combs disse às autoridades que queria ser famoso e planejou gravar um vídeo do momento e publicar no YouTube.

O documento descreveu que o homem pulou uma barreira no perímetro externo do terreno sul do complexo da Casa Branca e foi rapidamente preso.

Combs disse à polícia que esperava ser preso e tinha pesquisado sobre invasores e acusações anteriores. Na quarta-feira, ele se declarou inocente, e o advogado dele não quis comentar o caso.

Fonte: Estadão Conteúdo