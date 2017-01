Homem invade parque para não pagar entrada e morre após ser atacado por tigre

Um homem morreu ao ser atacado por um tigre no Youngour Wildlife Park, em Ningbo, na China, após invadir o parque para não pagar a entrada. A informação foi confirmada pelas autoridades locais nesta segunda-feira (30).

Imagens divulgadas pela internet mostram o momento em que o invasor é atacado por um dos animais que estavam na jaula, enquanto outros dois trigres o cercam. A cena chocou os visitantes que estavam no parque.

De acordo com as autoridades que investigam o caso, o homem estava acompanhado de uma mulher e duas crianças, que pagaram pelos ingressos de entrada no parque. Ele, no entanto, contou com a ajuda de um amigo para pular uma cerca. Em seguida, o homem saltou um muro e caiu no viveiro dos tigres.

Funcionários do local consequiram afastar os anumais e socorreram a vítima, que foi encaminhada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos tigres foi morto.

O incidente está sendo investigado. Inicialmente, ninguém foi responsabilizado pela morte do homem. Em nota, a maior entidade de defesa dos direitos animais do mundo, o grupo PETA, criticou o episódio e lamentou que grandes felinos ainda sejam mantidos em cativeiro, onde vivem sob “profundo estresse, ansiedade e agitação”.