Hollande pede por regulação maior da economia global para proteger trabalhadores

O presidente da França François Hollande afirmou que gostaria que outros líderes mundiais regulassem melhor a economia global para proteger os trabalhadores e o meio ambiente.

Em uma postagem no Facebook sobre seus objetivos durante a cúpula do G-20 na China, Hollande disse neste domingo que “o papel da França é contribuir para regular o planeta.”

O presidente, cujo país é conhecido pelas extensivas leis trabalhistas, continuou: “Nosso país recusa uma globalização sem regras, aonde modelos sociais são colocados uns contra os outros, aonde as desigualdades crescem, e os direitos de propriedade intelectual e a diversidade cultural são ameaçadas.”

Hollande falou contra acordos comerciais que não respeitam os direitos dos trabalhadores. Ele parabenizou os Estados Unidos e a China por aprovarem o acordo de clima de Paris e que lutaria por títulos do tesouro “verdes” no G-2- para apoiar investimentos sustentáveis. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo