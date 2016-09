Hillary e Trump ficam praticamente empatados em pesquisa nacional, diz site

Uma pesquisa da Quinnipiac University, nos Estados Unidos, mostrou que a candidata democrata à presidência do país, Hillary Clinton, e seu rival republicano, Donald Trump, estão praticamente empatados na disputa de intenção de voto entre os quatro candidatos das eleições gerais, segundo o site internacional da CNN.

De acordo com a pesquisa, Clinton tem 41% das intenções de voto, seguida por Trump, com 39%. O candidato do Partido Libertário, Gary Johnson, tem 13% do apoio e o nomeado pelo Partido Verde, Jill Stein, ficou com 4% das intenções de voto.

Em uma disputa com apenas os dois principais candidatos, Hillary supera Trump com 48% de apoio contra 43%, ainda segundo a CNN. (Matheus Maderal – matheus.maderal@estadao.com)

Fonte: Estadao Conteudo