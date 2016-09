Hillary diz que não irá ao México antes das eleições dos EUA

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmou que ela não irá ao México antes das eleições de 8 de novembro. Questionada na rede ABC sobre se aceitaria o convite do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para uma visita, Hillary respondeu que não viajará ao vizinho agora.

A ex-secretária de Estado disse que iria “continuar a me concentrar no que estamos fazendo para criar empregos no país”.

Peña Nieto havia convidado tanto Hillary quanto o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump. O empresário aceitou o convite e se reuniu com o líder mexicano, mas Peña Nieto acabou muito criticado por receber um político que já acusou imigrantes mexicanos de serem “estupradores” e que diz que o México pagará por um muro que Trump pretende construir na fronteira.

Hillary disse que a reunião entre Peña Nieto e Trump foi um “embaraçoso incidente internacional”.

Nesta terça-feira, Trump faz campanha na Virgínia e na Carolina do Norte, dois Estados vistos como cruciais na disputa pela presidência. Hillary, por sua vez, busca consolidar sua vantagem na Flórida, o maior dos chamados Estados pêndulo (os chamados “swing states”, que não pendem claramente para os democratas nem para os republicanos e costumam ser decisivos na disputa). Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo