Hillary diz que é hora de ‘repensar’ estratégia dos EUA com a Coreia do Norte

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, disse hoje que é hora de “repensar” a estratégia de seu país sobre a Coreia do Norte, na sequência do último teste nuclear conduzido por Pyongyang. Enquanto isso, a diretora da campanha do rival de Hillary, Donald Trump, se recusou a definir os planos do candidato republicano para aliviar as tensões na Península Coreana.

Após uma reunião com especialistas de segurança nacional em Nova York, a ex-secretária de Estado dos EUA disse que procuraria impor sanções mais duras sobre a nação comunista. Ela também disse que o último teste abre uma brecha para pressionar a China, que tem sido suave em suas respostas às ambições nucleares dos norte-coreanos.

“Eu acho que nós temos uma abertura aqui que não tínhamos nos últimos anos, que eu pretendo fazer tudo que puder para aproveitar”, disse a candidata.

Clinton se pronunciou horas depois de a diretora da campanha de Trump, Kellyanne Conway, dizer apenas que ele “não faria o que está sendo feito agora”.

“Ele não vai revelar todos os seus planos e ele deixou isso bem claro”, disse Conway à TV americana. Fonte: Dow Jones Newswires.

