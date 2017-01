Hillary defende manifestações contra Trump em Washington

A ex-candidata democrata para a presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, fez postagens em seu Twitter apoiando a “marcha das mulheres”, que devem reunir milhares de pessoas na capital do país.

A democrata agradeceu aos participantes por “ficarem de pé, falar e marchar pelos nossos valores”. Ela aproveitou para reviver seu slogan de campanha e escreveu, em um tuíte, que acredita que “estamos sempre mais fortes juntos”. A publicação de apoio às manifestações vem um dia após ela participar da cerimônia de posse de Donald Trump.

Participantes

O vice-prefeito de Washington para a Segurança Pública e Justiça, Kevin Donahue, disse que o protesto contra Trump na cidade deve reunir 500 mil pessoas – mais do que o dobro ante os 200 mil anteriormente esperados.

Donahue disse no Twitter que os organizadores do protesto estão elevando as estimativas de participantes. Aparentemente há sinais de que as manifestações podem superar o previsto, já que muitas estação de metro estão lotadas e muitas rodovias apresentam trafego intenso. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo