Grupo separatista diz que protesto termina com 11 mortes na Nigéria

Onze pessoas foram mortas quando as forças de segurança da Nigéria atacaram uma manifestação que apoiava a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou um grupo separatista nesta sexta-feira. A polícia local, porém, nega as mortes.

A manifestação foi organizada pelo grupo Povos Indígenas de Biafra, cujos membros desejam que Trump apoie a criação do Estado independente de Biafra para o povo Igbo. O grupo citou 11 mortes, mas a polícia disse que a informação era falsa e que a polícia só havia utilizado gás lacrimogêneo.

Nenhuma das versões divergentes poderia ser verificada de maneira independente.

Mais de 1 milhão de pessoas morreram na guerra civil entre 1967 e 1970 para a criação do Estado de Biafra. Em novembro, a Anistia Internacional acusou os militares da Nigéria de matar 150 manifestantes pró-Biafra. Fonte: Associated Press.

