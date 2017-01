Grupo apresenta plano para votar proposta de separação da Califórnia

Tweet no Twitter

Uma nova tentativa de estabelecer o Estado norte-americano da Califórnia como uma nação separada. Autoridades eleitorais anunciaram hoje que uma proposta pedindo para que os cidadãos rejeitem parte da Constituição que estabelece o Estado como parte inseparável dos Estados Unidos.

O secretário de Estado Alex Padilla disse que o grupo por trás da proposta recebeu autorização para começar a coletar as cerca de 600 mil assinaturas necessárias para colocar o plano em votação.

Tentativas similares para tentar estabelecer a califórnia como uma não, ou dividi-la em vários Estados, falharam. A eleição do presidente Donald Trump em novembro reavivou as conversas sobre uma possível separação da Califórnia. A proposta não menciona Trump, que foi derrotado por Hillary Clinton por mais de 4 milhões de votos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo